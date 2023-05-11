السعودية والإمارات ترسلان مساعدات إنسانية إلى السودان

هبطت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من السعودية والإمارات إلى السودان في بورتسودان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ناصر بن مطلق السبيعي إن المساعدات الإنسانية تحتوي على سلال غذائية ومواد غذائية ومأوى ومساعدات طبية.

وأعلنت السعودية خلال المباحثات في جدة عن افتتاح جسر جوي إنساني وإرسال خمس طائرات تحمل كل منها مساعدات تتكون من خيام وبطانيات وإمدادات غذائية وطبية.

كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أنه سيبدأ إرسال المساعدات عبر سفن الشحن الأسبوع المقبل.

المصدر: AP