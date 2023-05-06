الكاميرا تسجل اللحظات الأولى لزلزال قوي ضرب اليابان

سجلت الكاميرا بمدينة سوزو في محافظة إيشيكاوا اليابانية اللحظات الاولى لزالزال قوي ضرب المحافظة، حيث بلغت قوته 6،3 درجة على مقياس ريختر.

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المصدر: أ.ب.