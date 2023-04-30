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لقطات تظهر إفراج الحوثيين عن اللواء اليمني فيصل رجب

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أفرجت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد عن القيادي البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب بعد أسره منذ أكثر من 7 سنوات.

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الحوثيون يقررون الإفراج عن قائد بارز في الجيش اليمني
الحوثيون يقررون الإفراج عن قائد بارز في الجيش اليمني

المصدر: أ.ب.

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