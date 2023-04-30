لقطات تظهر إفراج الحوثيين عن اللواء اليمني فيصل رجب

تاريخ النشر:30.04.2023 | 19:46 GMT | فيديوهات
أفرجت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد عن القيادي البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب بعد أسره منذ أكثر من 7 سنوات.
المصدر: أ.ب.
حكمت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر و4 آخرين بقضية متعلقة بالإرهاب.
يشارك أكثر من ألف مندوب بهائي من أكثر من 170 دولة من أنحاء العالم منذ صباح يوم السبت بجلسات تشاورية في إطار عملية اقتراع بمدينة حيفا الإسرائيلية لانتخاب القيادة العالمية للطائفة.
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي أن هناك تحركا لرفع أسعار السلع التموينية تدريجيا حفاظا على المواطن خلال أيام.
تدخل حرس ولي العهد المغربي، لمنع "تطفل" بعض الأشخاص في أحد طرق العاصمة المغربية الرباط، الذين حاولوا أخذ صور لولي العهد الحسن بن محمد دون اعتراض من الأمير.
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق أمريكية مسربة، بأن عددا من الدول المؤثرة تتخذ موقفا غير ملزم، وتتخلى عن دعم واشنطن بشأن أوكرانيا والصين، الأمر الذي يعرقل السياسة الأمريكية.
قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن بلاده عازمة على تطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لغراب وهو يقوم بنزع علم إسرائيل من عمود معلق عليه، فوق سطح إحدى البنايات، ويلقيه أرضا.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" صورا جديدة تظهر لأول مرة، من داخل البيت الأبيض، توثق متابعة "عملية قتل" زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011.
أثار ترحيب قائد المنطقة الغربية بالسعودية اللواء الطيار أحمد الدبيس، بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار، لحظة وصوله لاستقبال رعايا إيران بعد وصولهم من السودان، تفاعلا.
اعتبرت رئيسة مركز التنسيق الصحفي المشترك لقوات الدفاع بجنوب أوكرانيا ناتاليا غومينيوك أن الهجوم على مستودع النفط بشبه جزيرة القرم كان جزءا من إعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد.
كشفت كيم ليندسي، أخصائية التغذية المعتمدة في أستراليا، لموقع "ديلي ميل" عن أربعة أطعمة تنطوي على مخاطر كبيرة لإعادة تسخينها - وأربعة أطعمة جيدة بالفعل، خلافا للاعتقاد الشائع.
نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن مدافع "هاوتزر" الـ20 التي سلمتها إيطاليا لقوات كييف خلال هذا العام 2023، تبين أنها غير ملائمة للعمليات القتالية.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل ما أسمته بـ "حرب استخباراتية"، جرت بين إسرائيل وإيران، في مدينة إسطنبول التركية، العام الماضي.
أعلنت قناة "تيليغرام" المختصة بمقاطع الفيديو التابعة لقوات "فاغنر"، عن القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيميائية مجهولة.
أعلن الدكتور أمير خان البريطاني، أخصائي الطب التجديدي أن عيدان الروائح (البخور) ومعطرات الهواء وغيرها تؤثر سلبا في القلب والرئتين.
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مقطعا للإعلامي توفيق عكاشة، يتنبأ فيه بتقسيم السودان قبل 4 سنوات.
حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أفاد موقع Defense24 في مقال نشره، بأن بريطانيا تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى، ونقلها إلى أوكرانيا.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يقال إنه من الهند أظهر رد فعل فيل على امرأة كانت تثير شهيته وتستفزه بموزة.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، إن العاملين بالخارج يجب أن يسمح لهم بإدخال الذهب دون جمارك، خاصة أن الذهب بالخارج أرخص من الداخل.
فك جهاز الأمن الفدرالي الروسي، لغز جريمة قتل نائب عمدة سان بطرسبورغ، ميخائيل مانيفيتش، التي ارتكبت عام 1997، واتضح أن الجريمة تم تنفيذها بأمر أعضاء جماعة إجرامية منظمة.
الشخص الذي يعاني من الخرف هو كارثة حقيقية. إذ انه مهدد بفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية، وهي حالة خطيرة بالنسبة له وذويه.
قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل (2005-2021) إنها استخدمت كل الوسائل المتاحة أمامها في محاولة لمنع نشوب الصراع في أوكرانيا.
مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل الاستقبال السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، أمس السبت، بشأن الانفصال الأخير لمقدم البرامج عن قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا اليوم الأحد، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرين على 58 ألف متر مربع.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التطورات في السودان احتلت جانبا مهما من مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
حاولت القوات الأوكرانية، تدمير مستودعات الأسلحة والذخائر التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي، في مناجم الملح في قرية باراسكوفيفكا بالقرب من سوليدار.
اندلعت مواجهات بين الأمن وجماهير الترجي الرياضي التونسي أثناء مباراته أمام ضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
كشفت وكالة "فرانس برس"، أن سايمن أبني هاستينغز، ابن مزارع أسترالي، سيكون المدعو الغير متوقع إلى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي يملك حججا لينازع الملك على لقبه.
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقاء صحفي الصراع مع روسيا بـ"فطيرة يجب تقسيمها إلى أجزاء".
أكد دوين مينيزيس الباحث في Polar Research and Policy Initiative قدرة روسيا على توجيه ضربة لبريطانيا وإلحاق الضرر بخطوط الكهرباء تحت البحر وكابلات الإنترنت التي تربطها ببر القارة.
تعد جلطات الدم سيفا ذا حدين، فعندما تحفز الكتل التي تشبه الهلام رد فعل على النزيف، يمكن أن يكون التجلط (التخثر) مفيداً. ومع ذلك، لا يجب الترحيب بجميع الجلطات.
اكتشف باحثون مؤخرا ملوثات من صنع الإنسان في أحد أعمق الأماكن وأبعدها على وجه الأرض - خندق أتاكاما، الذي ينحدر إلى عمق 8000 متر (26246 قدما) في المحيط الهادئ.
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه في حفل الاستقبال السنوي لجمعية المراسلين في البيت الأبيض، بسخرية على المهارات التجارية لرائد الأعمال إيلون ماسك.
تسببت تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالحيرة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عندما وصف النزاع مع روسيا بأنه "عبارة عن فطيرة كبيرة ويجب تقطيعها إلى أجزاء".
تزيد بندقية القنص "تشوكافين" إلى حد بعيد من تخفي القناص.
قالت الخارجية الأردنية إن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سيجتمعون في عمان يوم غد الاثنين 1 مايو لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
حقق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، رقما قياسيا جديدا مع فريقه، خلال مباراته أمام ضيفه ألميريا مساء يوم السبت، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي استعداده لشن هجوم مضاد دون انتظار توريد مقاتلات إف - 16.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو سترد بشدة على الاستيلاء على المدرسة في السفارة الروسية في بولندا.
أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة.
كتب غينادي بيتروف ودانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ظهور أردوغان في حفل افتتاح محطة أكويو الكهروذرية.
تظهر لقطات وزارة الدفاع الروسية مجموعة مدرعة للمظليين الروس تقتحم معقلا أوكرانيا اكتشفته طائرات مسيرة.
اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحفيين اسكندنافيين، من أنه بدأ يفقد عقله لأنه لم تسنح له الفرصة لأخذ استراحة منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
أظهر فريق من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، لأول مرة، أن من الممكن اختطاف مسار وراثي متورط في شيخوخة الخلايا.
يظهر مقطع فيديو لحظة استهداف مسيرة "لانسيت" الانتحارية مدفعية "جيبارد" الألمانية ذاتية الحركة تابعة للجيش الأوكراني.
صرح القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي، بشأن الوضع على خط المواجهة وناقشا تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.
ظهر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وهو يوبخ مدير مطار بغداد، وقال له: "وين الوزير .. وين المدير. شنو هاي الفوضى وينكم أنتو؟ّ!" ليتبعه المدير فيصده السوداني طالبا منه السكوت.
تتيح خريطة تفاعلية جديدة العودة في الوقت لمعرفة أين كان موطنك بالضبط في زمن الديناصورات.
كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، تفاصيل إعلان الوزير علي المصيلحي عن رفع أسعار السلع التموينية تدريجيا.
صرح الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تولي المزيد من الاهتمام للصراع المحتمل مع الصين، متجاهلة الأزمة في أوكرانيا.
أعلن خفر السواحل التركي، عن إغلاق مضيق البوسفور، الذي يقسم اسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.
قدمت وكالات إنفاذ القانون الروسية طلبا دوليا إلى الإمارات العربية المتحدة لتأكيد وجود ملكية للمدونة إيلينا بلينوفسكايا، المتهمة بالتهرب الضريبي بمبلغ 918 مليون روبل.
أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوبي تركيا مقتل شرطيين تركيين وإصابة 7 آخرين، في انفجار قنبلة بنقطة تفتيش للجيش التركي قرب تل أبيض في الشمال السوري.
انتقد عدي كوتاك، أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا، أحد أكبر البنوك الهندية، عملة الدولار، ووصف العملة الأمريكية بأنها "أكبر إرهاب مالي في العالم".
تتواصل عمليات تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن خرق الهدنة الإنسانية، والأزمة التي تعيشها البلاد.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة تحقيق هزيمة كاملة لنظام كييف وشخصياته الرئيسية وذلك بسبب تصريحات حول "إعادة" شبه جزيرة القرم.
لبى الجورجي إيليا توبوريا، أحد نجوم اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزن الريشة، رغبة أحد المعجبين الذي طلب من المقاتل أن يوجه له لكمة في البطن.
حذرت الخكومة المصرية اليوم السبت، المواطنين، من بيع الذهب، موضحة أن سوق الذهب ترتبط بأكثر من عنصر.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توسيع بكين صلاحيات هيئة مكافحة التجسس.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أمريكية الصنع في منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجي النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.
وجهت شعبة الذهب في مصر تحذيرا للمواطنين بخصوص شراء الذهب من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات، واصفة هذه الطريقة بالكارثية.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية العاملة في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
اشتهرت جدة في مواقع التواصل الاجتماعي الروسية بعد أن قادت سيارة يدوية الصنع وأطلعت القائم بأعمال رئيس منطقة أومسك الروسية الذي كان بجوارها على عواقب حريق كبير التهم قريتها.
يحث "واتس آب" مستخدميه على فتح تطبيق الدردشة وإجراء تغيير واحد على الملفات الشخصية سهل للغاية.
صالح نادي برشلونة جماهيره على حساب ضيفه ريال بيتيس بفوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
قال اللواء محمد رشاد الضابط السابق بالمخابرات العامة المصرية، إن الولايات المتحدة تعتمد سياسة الإنهاك البطيء بعد فشلها في الفوضى الخلاقة.
قال الجيش السوداني إن ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين، "كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل".
قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي يوم الجمعة إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل.
رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام في مصر، تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة.
صرح عالم السياسة الأمريكي والبروفيسور بجامعة هارفارد ومؤلف مفهوم "القوة الناعمة" جوزيف ناي بأن الحرب بين الولايات المتحدة والصين ستكون خطأ مميتا.
نشرت مجموعة من العلماء الألمان دراسة في مجلة Heliyon العلمية، جاء فيها:
يبدو أن عقارا جديدا لفقدان الوزن وُصف بـ"المعجزة" - يفترض أنه أفضل من Wegovy - على وشك الانتشار في بريطانيا والولايات المتحدة.
حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، إنجاز تاريخيا خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه فولهام، اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
غادر الرعايا الإيرانيون المقدر عددهم بـ 65 شخصا، إلى بلادهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية، بعد إجلائهم من السودان ضمن عملية الإجلاء السعودية.
سيضطر الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد، بغض النظر عما إذا كان مستعدا له أم لا، لأن استمرار تقديم المزيد من الدعم الغربي للقوات الأوكرانية يعتمد على هذا الهجوم.
انتزع فريق ليفربول فوزا مثيرا من ضيفه توتنهام هوتسبير (4-3) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
حدد علماء الآثار ثلاثة مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في شمال الجزيرة العربية بمساعدة "خرائط غوغل" (Google Maps).
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين الفريق أول أليكسي كوزمينكوف في منصب نائب وزير الدفاع، ليكون المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.
أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية أن ما يقال عن مخاطر الحليب واضراره ليس صحيحا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول بحث الجيش الأوكراني عن نقاط ضعف في الدفاعات الروسية لاستغلالها.
أعلن الجيش الأمريكي، إيقاف تحليق مقاتلات سلاح الجو في القوات البرية الأميركية مؤقتا، بعد مقتل 12 شخصا جراء تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها.
أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في الـ 8 من العمر، في حفل زفاف بالأردن أمس السبت، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حول الحفل إلى مأساة.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن اجتماعات تجري حاليا مع دول صديقة وخاصة روسيا والهند والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.
سجل سعر أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" الأمريكي انخفاضا جديدا في بورصة نيويورك، بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.
صرح جيم غوردينيز أدميرال تركي متقاعد، بأن التهديد الأكبر لتركيا حاليا يأتي من الدول الغربية، بما في ذلك محاولة إنشاء دولة كردية انفصالية، وفي ضوء ذلك، تحتاج أنقرة لمغادرة "الناتو".
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن نقاط جديدة لتجمع الرعايا المصريين في السودان، تمهيدا لإجلائهم من هناك جراء الاشتباكات التي تجري بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تمكن طالب في الصف السابع من الضغط على الفرامل وإيقاف حافلة مدرسية في مدينة وارن بولاية ميشيغان الأمريكية بعد فقدان سائقها وعيه لحظة قيادتها.
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها قررت الإفراج عن القيادي البارز في الجيش الحكومي (المعترف به دوليا) اللواء فيصل رجب، يوم الأحد، الأسير لديها منذ عام 2015.
لقي مرتزق كندي يدعى كايل بورتر، كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية مصرعه في أرتيوموفسك، حسبما ما أفاد به مراسلون عسكريون.
قال اللواء المصري خيرت شكري، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، إن أحداث السودان كشفت حجم المتآمرين على مصر، وكأنها السبب بالحرب الأهلية الدائرة هناك.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأنه ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا بينما سلطات وارسو تتبنى الروسوفوبيا.
صرح عمدة مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بأن مسيرة واحدة فقط تمكنت من الوصول إلى مستودع النفط بالمدينة، مضيفا أنه تم إسقاط مسيرة ثانية باستخدام أسلحة خفيفة.
تحدث كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن شروطهما للتفاوض وإنهاء الصراع في البلاد.
يعتقد فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا أن الكائنات الفضائية المفترضة يمكن أن تتصل بالأرض بحلول عام 2029.
أعلن الدكتور أنطون تيخونوفسكي أخصائي طب الأعصاب، أن قلة النوم تؤثر سلبا في جميع أجهزة الجسم ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.
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