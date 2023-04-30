لقطات تظهر إفراج الحوثيين عن اللواء اليمني فيصل رجب

أفرجت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الأحد عن القيادي البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب بعد أسره منذ أكثر من 7 سنوات.

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المصدر: أ.ب.