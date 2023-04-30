تفاعل كبير مع فيديو غراب يلقي علم إسرائيل أرضا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لغراب وهو يقوم بنزع علم إسرائيل من عمود معلق عليه، فوق سطح إحدى البنايات، ويلقيه أرضا.
وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا، حيث أشار نشطاء إلى أن الغراب يعطي درسا للبعض حول كيفية التعامل مع إسرائيل، فيما أعاد آخرون نشر فيديو قديم لغراب آخر قام أيضا بإلقاء العلم الإسرائيلي على الأرض وتمزيقه.
غراب يقوم بتمزيق علم اسرائيل و القاءه على الأرض انتظروا البشريات يا أحبة😁🖐🏻#إسرائيل#Israel#IsraeliTerrorism#الكيان_المؤقتpic.twitter.com/2AHDKswHtn— أمينة الشرفي (@Amynhsharafi) April 29, 2023
المصدر: RT