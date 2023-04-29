شاهد.. موظ يقتحم سينما من أجل الفشار

رصدت كاميرات المراقبة موظا يدخل سينما في بلدة صغيرة بولاية ألاسكا الأمريكية.

وتجول الأيل في ردهة السينما وبدأ بتفتيش القمامة بحثا عن الطعام. ولفت الحيوان الانتباه إلى المنضدة والفشار عليها وبعد لحظات أكل الوجبة بأكملها بينما قام موظفو السينما المندهشون بتصوير الحادثة على هواتفهم.

وبعد انتهاء التصوير بدأ عمال السينما يقرعون الجدران لإجبار الموظ على العودة إلى الغابات. وقبل الهروب عثر الأيل على كيس ماكدونالدز وغادر السينما مع هذا الكيس على أنفه.

المصدر: رابتلي