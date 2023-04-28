وزير خارجية إيران يضع إكليلا من الزهور على نصب قاسم سليماني ويغرس شجرة على حدود لبنان مع إسرائيل

في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حديقة إيران في قرية مارون الراس الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم الجمعة.

وخلال زيارته إلى الحديقة غرس عبد اللهيان شجرة زيتون ووضع إكليلا من الزهور على نصب قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني. كما أدى وزير الخارجية الإيراني صلاة الظهر في مسجد الحديقة وسط بلدة مارون الرأس.

المصدر: وكالات