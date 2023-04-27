الرئيس التونسي يعين أول سفير لدى سوريا منذ 2011

عين الرئيس التونسي قيس سعيد أول سفير لبلاده لدى سوريا منذ 2011 خلال حفل رسمي في قصر قرطاج في تونس العاصمة يوم الخميس.

وحسب بيان للرئاسة التونسية: "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية".

ويأتي هذا التعيين بعد نحو أسبوع من زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس أعلن فيها عزم دمشق إرسال سفير لها إلى تونس.

المصدر: وكالات