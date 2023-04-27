إنقاذ طفل مصاب بالتوحد من على سكة حديد مكهربة

أنقذ عمال السكك الحديدية في نيويورك طفلا عمره 3 سنوات مصابا بالتوحد كان يتجول بشكل خطير بالقرب من مسارات مكهربة على ضفاف نهر هدسون.

وكان المهندس ويليام كينيدي الذي دار قطارا متجها جنوبا رصد الطفل لأول مرة وأرسل رسالة إذاعية طارئة لقطار كان يقترب من الشمال.

ويظهر مقطع الفيديو طفلا على مسافة قريبة خطيرة من سكة ثالثة تعمل بالطاقة، فيما يركض قائد القطار على القضبان لانقاذه.

وفي نهاية المطاف تم لم شمل الطفل مع والدته وأخته.

المصدر: AP