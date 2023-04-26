استعراض جوي لطائرات حربية في إسرائيل

حلقت عشرات طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق المدن الإسرائيلية اليوم الأربعاء ضمن عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس إسرائيل.

وشاركت أكثر من 100 طائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في العرض الجوي من بينها مقاتلات F-15 و F-16 و F-35 وطائرة نقل عسكرية من طراز C-130 وطائرات صهريجية بالإضافة إلى مروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز بانتر وأباتشي.

وانضم العديد من الطيارين الأجانب إلى العرض هذا العام ومنها أطقم مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة ويوروفايتر تايفون من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

المصدر: نوفوستي