فيديو من قمرة قيادة طائرة سعودية يوثق لحظات إطلاق النار داخل مطار الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v507
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أنه من داخل قمرة قيادة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.
ويظهر الفيديو عناصر من قوات الدعم السريع وهم يطلقون النار بشكل عشوائي في مطار الخرطوم.
ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.
مقطع من داخل قمرة القيادة لطائرة الخطوط الجوية السعودية— القوة العسكرية (@i___guns) April 16, 2023
.
ويظهر بعض الانقلابيين الذين يطلقون النار
.
بشكل عشوائي pic.twitter.com/kZCMuX1AAk
المصدر: RT