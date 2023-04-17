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فيديو من قمرة قيادة طائرة سعودية يوثق لحظات إطلاق النار داخل مطار الخرطوم

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فيديو من قمرة قيادة طائرة سعودية يوثق لحظات إطلاق النار داخل مطار الخرطوم
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أنه من داخل قمرة قيادة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

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ويظهر الفيديو عناصر من قوات الدعم السريع وهم يطلقون النار بشكل عشوائي في مطار الخرطوم.

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

المصدر: RT

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