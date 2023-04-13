متظاهرون يقتحمون مقر لويس فيتون في باريس

اقتحم المتظاهرون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد الذي فرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقرا رئيسيا لشركة أل في أم أش (LVMH) للسلع الفاخرة يوم الخميس.

وحسب مصادر محلية فإن العشرات من المحتجين المناهضين للرأسمالية أشعلوا قنابل مضيئة وألقوا قنابل دخان أثناء اقتحامهم المبنى.

وتعليقا على الاقتحام قال أحد منظمي الاحتجاج إن الأموال لتمويل نظام التقاعد والضمان الاجتماعي يجب أن تأتي من أصحاب العمل، المليارديرات مثل شركة "أل في أم أش" بدلا من العمال.

وتمتلك شركة LVMH العديد من العلامات التجارية الفاخرة بما فيها كريستيان ديور ولويس فيتون ومويت وهنسي.

المصدر: رابتلي + AP