فيضان ثاني أكبر سدود دهوك بعد هطول أمطار غزيرة

فاض سد خنس في العراق اليوم الأربعاء بسبب هطول أمطار غزيرة على إقليم كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة.

ويعد سد خنس بدهوك، ثاني أكبر سد في المحافظة، حيث يبلغ ارتفاعه 34.5 مترا وقدرته التخزينية 7 ملاين متر مكعب.

وهطلت موجة من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد كوردستان العراق منذ أمس الثلاثاء، وشملت معظم مناطق الإقليم.

ورجحت وزارة الموارد المائية، منتصف الأسبوع الحالي، تعرض البلاد إلى موجة أمطار غزيرة وسيول هي الأكبر في تاريخ العراق الحديث.

المصدر: وكالات