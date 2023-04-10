لحظة انهيار جليدي مميت في جبال الألب

ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار الجليدي في جبال الألب وقع يوم الأحد إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام في بونفيل بمنطقة هوت سافوا إنه تم العثور على جثة الشخص السادس بعد استئناف عمليات البحث، صباح الاثنين.

ووقع الانهيار الجليدي في منطقة بلدية لي كونتامين - مونتجوي في مقاطعة سافوا العليا، في جبل أرمانسيت الجليدي، التابع لجبال الألب الفرنسية.

ووفقا لشهود عيان، بلغ عرض الانهيار الجليدي قرابة الـ 100 م، وطوله أكثر من كيلومتر واحد.

المصدر: وكالات