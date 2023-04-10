قاذفات صينية تحاكي توجيه ضربات على أهداف هامة في تايوان

أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني عن اختتام تدريباته قرب جزيرة تايوان، مشيرا إلى نجاح تنفيذ جميع المهام المحددة أثناء التدريبات.

ونشر التلفزيون الصيني لقطات اليوم الاثنين تظهر قيام قاذفة صينية بمحاكاة هجوم في المجال الجوي بالقرب من الجزء الشمالي من جزيرة تايوان.

وتحت غطاء ودعم طائرات الإنذار المبكر والمقاتلات وطائرات التشويش أطلقت دفعات متعددة من قاذفات H-6K المحملة بالذخيرة الحية موجات من الضربات المحاكاة على أهداف مهمة في جزيرة تايوان.

كما أجرت المدمرات والفرقاطات التابعة للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني مناورات تحاكي الهجمات على السفن الحربية العسكرية وقوارب "العدو" والحصار البحري.

المصدر: AP + وكالات