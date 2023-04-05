كاميرا تسجل إعصارا وزوبعة في آيوا

تشهد بعض الولايات الأمريكية هذه الأيام عواصف قوية، وأظهر فيديو من منطقة نوكسفيل بولاية آيوا إعصارا وزوبعة تجرف الحطام.

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المصدر: أ.ب.