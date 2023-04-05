كاميرا تسجل إعصارا وزوبعة في آيوا

تاريخ النشر:05.04.2023 | 17:59 GMT | فيديوهات
تشهد بعض الولايات الأمريكية هذه الأيام عواصف قوية، وأظهر فيديو من منطقة نوكسفيل بولاية آيوا إعصارا وزوبعة تجرف الحطام.
المصدر: أ.ب.
دانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بينهم نساء.
تحدثت مجموعة من الخبراء المصريين، حول الاتصالات والمباحثات العربية خلال الفترة الماضية تمهيدا لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول حتمية فقدان الدولار وضعه كعملة عالمية وبالتالي حتمية انهيار الهيمنة الأمريكية.
أكد مالك شركة "تويتر"، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على أهمية أن تعامل منظومة العدل الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين بشكل متساو.
أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية نجمة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع أكثر من 120 ألف دولار أمريكي كرسوم قانونية لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "في حالة معنوية كبيرة"، خلال عودته من جلسة محاكمته الأولي في نيويورك إلى مار لاغو بفلوريدا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
في تعليقاته الأولى بعد اتهامه بـ 34 تهمة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "لم يعتقد أبدا أن أي شيء كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا".
كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لم تؤثر على حصة وارداتها من الأسلحة.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.
لم تكن الأكاذيب التي استعملها كولن بأول وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الابن أمام مجلس الأمن، لاستغفال العالم وتدمير العراق ونهبه الأولى ولا الأخيرة في التاريخ الأمريكي.
تداول نشطاء لقطات فيديو لجنود إسرائيليين يعتدون بشكل وحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى خلال اقتحام المصلى القبلي هناك.
توقع الخبير الاقتصادي ودكتور القانون التجاري الدولي المصري أحمد سعيد، انهيارا مدويا للدولار بعد التضخم الذي حدث في أمريكا مع توقعات بارتفاع كبير لأسعار النفط عالميا.
أفادت مصادر إسرائيلية بأن صافرات الانذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.
قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل "على عجلة من أجل زوالها".
وصف قائد قوات كييف فاليري زالوجني، في محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، بأن الوضع الحالي "صعب للغاية، لكن يمكن السيطرة عليه".
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في بروكسل يؤكد خطورة اندلاع حرب عالمية جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية.
قال الخبير العسكري، الجنرال فالديمار سكريبتشاك، القائد السابق للقوات البرية البولندية، إن فلادديمير زيلينسكي يتجه إلى وارسو للتحضير للمفاوضات مع روسيا.
نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان لأول سيارة من طراز "توغ" (TOGG) الكهربائية المحلية.
كشفت وسائل إعلام مصرية عن استمرار شركة جونسون آند جونسون الأمريكية ببيع منتجاتها بالسوق المصرية، رغم تورطها في نشر مرض السرطان بالعالم بسبب منتجانها المسرطنة.
أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين.
أعرب رئيس الولايات المتحدة السابق بيل كلينتون، عن أسفه لإقناع أوكرانيا بالتخلي عن الأسلحة النووية في عام 1994 والتوقيع على "مذكرة بودابست".
ردت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مزاعم الاعتداء على أبنائها في المدارس السعودية.
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الأولى للحكومة الروسية، وقال إن "حل المسائل المرتبطة بتحسين رفاهية مواطني البلاد يمثل أولوية قصوى للسلطات".
أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا بعد نشره مقطع فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
شهدت ثروات الأثرياء العرب الإجمالية انخفاضا في العام الجاري 2023 إلى 51 مليار دولار مقارنة بـ52.9 مليار دولار في العام السابق 2022، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية.
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار مصر في التوسع بإنتاج الصلب خلال عام 2023، مما يجعل إفريقيا مصدرا مهما لإنتاج الصلب.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة أعداد ضخمة من الإسرائيليين للمعالم السياحية في العاصمة المصرية القاهرة خلال عام 2022.
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم قضايا السياسة الخارجية الروسية، وذلك خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين الكبير اليوم الأربعاء.
تجمع علاقة خاصة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميته العراقية ألينا حبة، حيث نالت ثقته على مدى سنوات ولم يتخل عنها رغم تغييره طاقم محاميه عدة مرات.
أصبحت الروبوتات النابضة بالحياة أكثر شيوعا في العالم الحقيقي، حيث أصبح العديد منها قادرا على إنتاج كلام بشري وتعبيرات للوجه بدقة مخيفة.
أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة في أحد المصانع في مدينة سديروت الإسرائيلية الواقعة في شمال قطاع غزة، العمال وهم يهرعون إلى منطقة محمية قبل ثوان من سقوط صاروخ على المصنع.
يغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، وبحسب شبكة CNN، سيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن صراحة عن ترشحه للانتخابات المقبلة، يشير إلى أزمة بالأيديولوجية الليبرالية.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن كييف بالأسلحة.
أدلت الموديل المصرية سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، اليوم الاثنين، بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور.
قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش شن غارات جديدة على أهداف في قطاع غزة، مستهدفا موقعين للمقاومة الفلسطينية قرب الحدود الشمالية والجنوبية للقطاع.
أفادت هيئة قناة السويس أن حادث احتكاك بسيط بين ناقلتين بمنطقة البحيرات الكبرى.
نشرت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تعد طرفا من لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاكمته، تغريدة بذيئة وعبارات سوقية شمتت فيها منه.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجها حديثه للسفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي بأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للثورات الملونة، لا سيما في كييف 2014 هو السبب فيما يحدث الآن.
زار مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين موقع الحادث الإرهابي الذي وقع في بطرسبورغ الأحد الماضي.
"هل كان الفرعون المصري رمسيس الثاني فرعونًا حقًا وقت خروج بني إسرائيل بقيادة النبي موسى من مصر؟".. كان هذا التساؤل افتتاحية تقرير موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.
كشف خبراء عن ميزة غير معروفة في "آيفون" مخبأة بين العديد من الإعدادات على جهاز آبل.
كشفت تقارير إعلامية أن العقوبة القصوى المحتملة التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مجمل التهم البالغة 34 تهمة، قد تصل إلى 136 سنة بالسجن.
قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم عرضا جديدا على مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر".
أصيب عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى في اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك وسط أجواء توتر شديدة في المكان، بحسب مصادر فلسطينية.
حافظ مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف على مكانته كأغنى رجل يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت ثروته 11.5 مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضغوط يتعرض لها الجيش الأوكراني لخوض مغامرة مصيرية.
قالت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، إن منفذة الهجوم على المدرسة الابتدائية في المدينة والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في مارس الماضي، أودري هيل خططت للهجوم قبل أشهر عديدة.
يتابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تألقه في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
تلقت القيادات الجديدة في الإمارات يوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية متفرقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ذكر موقع "American Thinker"، أن الطبقة الأمريكية الحاكمة أوصلت الولايات المتحدة إلى حالة يرثى لها تهدد وجودها.
أصر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات العمل بسد النهضة الإثيوبي.
رفعت وكالة "فيتش" الدولية، في بيان لها، التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى "A +" من "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
لوحظ غياب ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن القاعة في منتجع مار إيه لاغو، حيث أدلى الأخير بأول تصريح بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي يحاكم بتهم جنائية.
قال سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، إن النقاد أساءوا تفسير علاقة بلاده بروسيا، وإن بلاده لم تقف إلى جانب موسكو في الحرب، معتبرا أن وزير الخارجية الأمريكي "ينشر الأكاذيب".
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تظل صامتة إزاء الاعتداء على المسجد الأقصى، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات.
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى وارسو، اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس البولندي أندريه دودا.
قدم وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، عروضا مغرية لسفيرة الإمارات في مصر مريم الكعبي، حول العديد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظات المصرية.
أعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، بعنوان "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج.ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، التي بدوره رفضها ترامب ودافع ببراءته
أفادت وزارة الخارجية الكازاخية، بأن أستانا لم توقع على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وبالتالي فإن هذه الوثيقة لا تنطبق على الجمهورية.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء، نحو 400 فلسطيني من داخل المسجد الأقصى.
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، إن المستوردين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون صعوبات كبيرة إذا حظرت الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى، واقتحام الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي والاعتداء على المتواجدين فيه.
قالت صحيفة "Figaro" الفرنسية إن الولايات المتحدة دفعت بسياستها، إلى وضع يتجه فيه العالم نحو إضعاف عملة الدولار واستبداله، لافتا إلى أن "نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها".
نشر عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف صورة لدبابة "تشالنجر-2" البريطانية، مع تعليق بأن بريطانيا تفعل ما بوسعها حتى تنفذ صيغة "الحرب حتى آخر أوكراني".
اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ يحاول التدخل في العملية الديمقراطية بتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.
باءت بالفشل كل المحاولات لتطوير حماية دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية بواسطة أجهزة "كونتاكت" الروسية الصنع للحماية الدينامية.
مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة، في قضية "شراء صمت" امرأتين قبيل انتخابات 2016، وأصبح أول رئيس سابق يواجه تهما جنائية. فهل سيؤثر ذلك على ترشحه الرئاسي؟
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول عجز واشنطن عن حشد مزيد من الدول ضد روسيا.
كشف موظف الأمن بمقهى "ستريت بار" الذي وقع فيه التفجير الإرهابي بمدينة بطرسبورغ عن الطريقة التي تم إدخال التمثال النصفي الذي كانت به العبوة الناسفة.
يُعد تكرار ارتفاع السكر في الدم خطرا محتملا على مرضى السكري، ويرتبط بمشاكل القلب والكلى والبصر.
يتواجد في قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم 6 مصريين، 5 منهم من عائلتي ساويرس ومنصور، حيث يتصدر القائمة لعام 2023 رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس بالنسبة للأغنياء المصريين.
حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقال إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات بيلاروس تلقت منظومات صواريخ "إسكندر- إم" التي يمكنها حمل شحنات تقليدية ونووية
رد الداعية المصري أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على المنشور المنسوب له حول فساد صيام سكان أكتوبر والعياط وما يوازيها إن فطروا بتوقيت القاهرة.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحامية سوزان نيشليس، التي تترأس فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسجلة على اللوائح الانتخابية للحزب الديمقراطي.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة الصينية اليوان استطاعت أن تحل مكان الدولار في روسيا، حيث بات اليوان العملة الأكثر تداولا في البلاد وقد ساعدت العقوبات الغربية في تحقيق ذلك.
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن "كل رئيس من رؤساء مصر يتظاهر بالتجاوب مع الشارع في بلاده خلال شهر رمضان"، لافتا إلى أن الشخص الذي لا يصوم، لا يجاهر بعدم الصيام.
ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي أن فرقاطة "الأدميرال جورشكوف" المزودة بصواريخ "زركون" فرط الصوتية، وصلت إلى ميناء جدة بالسعودية
قرر قاضي المعارضات في مصر، حبس 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمنصة "هوج بول" التي تعد من أخطر قضايا الإنترنت في مصر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أغلى شقة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو بدأت بالفعل في تطوير تدابير جوابية لوقف التهديدات المحتملة فيما يتعلق بانضمام فنلندا إلى حلف "الناتو".
وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلةـ في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، والتي تصل إلى 580 جنديا ومرتزقا، علاوة على إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول نتائج خفض إنتاج النفط السلبية المتوقعة على الاقتصاد الأمريكي.
انتقد قراء صحيفة "غوانشا" الصينية، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب مطالبتها بكين بردع روسيا واحتوائها بالأزمة الأوكرانية.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار العبوة الناسفة التي كانت مزروعة في تمثال أهدي للمراسل الحربي فلادين تتارسكي في مقهى بمدينة سان بطرسبورغ يوم الأحد الماضي.
أفرجت السلطات الإيرانية في 5 أبريل 2007 عن 15 جنديا للبحرية البريطانية كانوا محتجزين لديها منذ 25 مارس بعد أن أسرتهم البحرية الإيرانية في مياه شط العرب.
اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق في غلاف القطاع، قائلا: "كان يجب إزالة رؤوس، وليس قصف كثبان رملية".
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طلب شركة "نوفاتيك" لتحويل 1.21 مليار دولار لشركة "شل" مقابل حصتها في مشروع "سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال" بحسب ما أفادت به صحيفة "كوميرسانت".
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، يسعى لتمهيد الطريق أمام عودته المحتملة إلى النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام العالمي الراهن "غير قابل للاستمرار"، وأكد على أن هناك "حاجة ملحة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي.
أفادت قناة "العالم" نقلا عن مصادر دبلوماسية ووسائل إعلام إيرانية وسعودية، أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في بكين، يوم الخميس.
قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أندريه زكي، إن هناك انفتاحا كبيرا في السعودية، مضيفا "قريبا قد تقام أول كنيسة مصرية بها".
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، بزيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية استمرت عدة ساعات التقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان.
قال الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس، إن خطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لشن هجوم مضاد والاستيلاء على القرم لن تؤدي إلا إلى استنفاد القوات الأوكرانية وانهيارها بالكامل.
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