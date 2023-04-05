 
مباشر
عاجل
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

كاميرا تسجل إعصارا وزوبعة في آيوا

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2jb

تشهد بعض الولايات الأمريكية هذه الأيام عواصف قوية، وأظهر فيديو من منطقة نوكسفيل بولاية آيوا إعصارا وزوبعة تجرف الحطام.

إقرأ المزيد
تصوير جوي يظهر دمارا خلفه إعصار بولاية ديلاوير الأمريكية
تصوير جوي يظهر دمارا خلفه إعصار بولاية ديلاوير الأمريكية

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد