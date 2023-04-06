فتى السيرك يسقط من ارتفاع شاهق خلال أحد العروض (فيديو)

سقط صبي في الـ 14 من العمر، خلال التدرب على الألعاب البهلوانية من ارتفاع ثلاثة أمتار في المسرح الخاص بسيرك أرينا في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الشاب على الأرض التي تم تكن مفروشة بأدوات الحماية، ما تسبب بدخوله في غيبوبة نتيجة إصابته بكدمات في الجمجمة وكسر في العمود الفقري.

وأوضح مكتب المدعي العام في منطقة سفيردلوفسك، أن الشاب سقط نتيجة انقطاع كابل معدني كان يثبت الأحزمة التي كان الشاب يتدرب عليها، موضحا أنه سيتم إجراء تقييم لمدى جودة المعدات المتخصصة، وامتثال إدارة السيرك لأنظمة السلامة العامة.

المصدر: RT