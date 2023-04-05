عندما يجن البقر فعلا ويحشر في الزاوية يتحول إلى حيوان شرس(فيديو)

أظهر مقطع فيديو، صوره شهود عيان، مهاجمة بقرة ضالة لسيدة مسنة في أحد شوارع مدينة خاباروفسك الروسية.

ووفقا للشهود، كانت البقرة تتجول في شوارع المدينة، حين عثر عليها الأطفال وقرروا اللعب معها وقادوها إلى ساحة ضيقة، إلا أن البقرة بدت خائفة، وهاجمت امرأة مسنة كانت هناك.

وهرع المارون لإنقاذ المرأة التي سقطت أرضا، من قرون وحوافر البقرة، وبدأوا بإخافتها، لكن دون جدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة تبحث عن البقرة منذ يومين، ولم تعرف حتى اللحظ هوية مالكيها.

المصدر: RT