بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

نفذت وقفة احتجاجية فجر اليوم الأربعاء، أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان رفضا للعدوان على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه.

ورد المحتجون عبارة "لا سفارة للكيان.. لا سلام لا سلام، السكوت استسلام"، و"لا للصمت العربي".

وقفة غاضبة أمام سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان رفضًا للعدوان على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه pic.twitter.com/a9bTmCwxbO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 5, 2023

المصدر: RT