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بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

فيديوهات

بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان
AFP
صورة من الأرشيف
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نفذت وقفة احتجاجية فجر اليوم الأربعاء، أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان رفضا للعدوان على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه.

ورد المحتجون عبارة "لا سفارة للكيان.. لا سلام لا سلام، السكوت استسلام"، و"لا للصمت العربي".

المصدر: RT

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