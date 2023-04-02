رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصفاة نفط جديدة في كربلاء

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم السبت مصفاة كربلاء النفطية التي تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يوميا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن مصفاة كربلاء ستوفر 70% من حاجة العراق من المنتجات النفطية، كما ستضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة.

وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فإن المصفاة الجديدة التي تم تشييدها من قبل شركة هيونداي الكورية تضم 33 وحدة تشغيلية وخدمية وتخزينية ذات قدرات إنتاجية كبيرة.

كما تزود المصفاة بمحطات متكاملة ومحطة لضخ المشتقات النفطية والمنتجات البترولية إلى المحطات الخارجية.

وتتضمن المصفاة أيضا محطة طاقة بسعة 200 ميغاواط مجهزة بأربع وحدات تعمل كل منها بقدرة 50 ميغاواط لتزويد المصفاة بالكهرباء.

المصدر: وكالات