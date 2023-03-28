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فيديو للحادث المروع جنوب غربي السعودية

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فيديو للحادث المروع جنوب غربي السعودية
Globallookpress
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قتل 20 معتمرا في حادث سير مروع جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وتوفي 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة إلى مدينة مكة المكرمة، وفق وسائل إعلام سعودية.

ووقع الحادث في منطقة عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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