فيديو للحادث المروع جنوب غربي السعودية

قتل 20 معتمرا في حادث سير مروع جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وتوفي 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرضت له حافلة ركاب كانت متجهة إلى مدينة مكة المكرمة، وفق وسائل إعلام سعودية.

ووقع الحادث في منطقة عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية.

وفاة 20 معتمراً في حادث سير مروع جنوب غرب السعودية pic.twitter.com/2UY3pE79Bt — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) March 27, 2023

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي