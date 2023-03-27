الأمريكيون يفرغون رفوف المتاجر من زجاجات المياه على خلفية تسرب كيميائي في فيلادلفيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حشدا من الأمريكيين يفرغون رفوف المتاجر من زجاجات المياه على خلفية تسرب مادة كيميائية في نهر ديلاوير في ولاية فيلاديلفيا مساء يوم الجمعة.

وقال مسؤولو الصحة في مقاطعة باكز يوم الأحد إن تسربا في مصنع ترينسيو ألتوجلاس الكيميائي في بريستول إلى نهر ديلاوير بلغ ما بين 8100 و12000 غالونا من محلول اللاتكس المائي.

ووقع الحادث نتيجة عطل أصاب أحد الأنابيب الناقلة لمادة البوليمير، وهي مادة قابلة للذوبان في المياه، وتسربها في مياه النهر.

وأشارت السلطات إلى أن مياه البيوت ستكون آمنة للشرب مساء يوم الاثنين، إلا أن هذا التحذير لم يلق آذانا صاغية من قبل السكان.

المصدر: AP