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بالفيديو.. مسيرة حاشدة للحوثيين في صنعاء

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احتشد آلاف اليمنيين اليوم الأحد وسط العاصمة صنعاء في مسيرة نظمها الحوثيون بمناسبة "يوم الصمود الوطني".

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المصدر: أ.ب.

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