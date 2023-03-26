بالفيديو.. مسيرة حاشدة للحوثيين في صنعاء

تاريخ النشر:26.03.2023 | 20:59 GMT | فيديوهات
احتشد آلاف اليمنيين اليوم الأحد وسط العاصمة صنعاء في مسيرة نظمها الحوثيون بمناسبة "يوم الصمود الوطني".
المصدر: أ.ب.
توصلت دراسة إلى أن قيلولة قصيرة بعد الظهر يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج واليقظة لمدة أربع ساعات على الأقل.
أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية نسبة المصريين المشمولين بقرار إحلال وتكويت العاملين بالوزارة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الجاري.
أفرجت السلطات الإماراتية عن إسرائيلية محكومة بالإعدام بعد إدانتها بتهريب المخدرات، بموجب العفو الصادر عن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة شهر رمضان.
في ظل التطور التقني المتسارع تدخل دول جديدة دائرة المنافسة العسكرية مع دول نووية لرفع كفاءة جيوشها بأسلحة تقليدية متطورة واعتماد تكتيكات غير مسبوقة لخوض الحروب.
انتشر فيديو وصف بـ"المهين"، تمّ التقاطه خلال إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، وتسبب في أزمة كبيرة أدت إلى فتح تحقيق عاجل.
اعتبر المحلل السياسي، ألكسندر نزاروف، أن نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس ليس تصعيدا يهدد واشنطن، وإنما دليل على استعداد موسكو للرّد على أي تصعيد.
تفاجأت أسرة رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، وعدد من أنصاره، الموجودين منذ الصباح الباكر أمام بوابة السجن، بتأجيل خروجه ليوم غد الاثنين.
شهدت منطقة الورديان غربي الإسكندرية جريمة قتل مروعة، حيث أقدم بلطجي على ذبح مؤذن متطوع أمام مسجد محمد حسن عقب صلاة التراويح، بسبب منع الضحية والد الجاني من رفع الأذان.
استذكر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، سخرية السيناتور الأمريكي جو بايدن، قبل عقود من تحذير مسؤولين روس له من التقارب بين روسيا والصين إن لم يتوقف "الناتو" عن الزحف شرقا.
أفاد مراسل "نوفوستي"، بأن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مصنع معالجة المعادن (AZOM) في أرتيموفسك، الذي زاره فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر الماضي.
أعلن البنتاغون أنه لا يسعى لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية الأمريكية، على خلفية إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين، مؤكدا أنها لا تهدد أي بلد.
تحدثت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن طبيعة علاقتهما، وأكدت أنهما متزوجان أمام الله.
يمكن للإنسان أن يعيش حياة اعتيادية حتى بعد فقدان بعض الأجزاء من جسمه وبعض الأعضاء الداخلية، لأن تقدم الطب يسمح بتعويض وظائفها جزئيا.
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، من أن الحرب الباردة الثانية ستكون أكثر خطورة من الأولى.
أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تفاعلا واسعا بسبب طريقة استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.
على خلفية نجاح الوساطة الصينية في تحقيق اتفاق بين الرياض وطهران، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقاده لسياسات خلفه جو بايدن، محذرا من "سيطرة" الصين على الشرق الأوسط.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإرساله حشودا كبيرة من قواته إلى أرتيوموفسك (باخموت)، أوقع جيشه في فخ القوات الروسية هناك.
أعلن أمير مرتضى منصور، اليوم الأحد، خروج والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محبسه داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
أعلن الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.
حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي (2-1)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم السبت، على الملعب الكبير في مدينة طنجة المغربية.
وزير الخارجية العُماني السابق معالي يوسف بن علوي احتفظ بمنصبه لأربعة عقود تقريبا وكان شاهدا على أهم الأحداث التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، يتحدث عن رؤيته لما حدث في العراق.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
قال مصدر عسكري روسي في دونيتسك، إن حوالي 70 عنصرا من العسكريين الأوكرانيين استسلموا للقوات الروسية خلال الأسبوعين الماضيين على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
عادة ما تكون هناك طريقتان للجلوس على كرسي مع وضع ساق على أخرى، إحداهما تراكبهما عند الركبة والأخرى تراكبهما عند الكاحل.
بعث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحق الفلسطينيين.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول مدى جدية أبو ظبي في فرملة عمليات التطبيع مع إسرائيل.
أكد وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي أن القيادة العراقية وفي مقدمتهم صدام حسين كانوا على يقين تام بأنهم لن يكسبوا الحرب وأن المصير المحتوم كان أمامهم.
قضى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عقوبته بالحبس شهرا بعد إدانته بسبّ وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، حيث من المقرر إطلاق سراحه غدا الأحد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى مقتل 440 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية.
تقول اختصاصية تغذية إن "أفضل سلاح" لطول العمر هو تناول 30 نوعا من الأطعمة النباتية المختلفة في الأسبوع.
قال زعيم "أنصار الله" الحوثية عبد الملك الحوثي إن واشنطن تريد إبقاء السعودية في الحرب رغم المزيد من الخسائر والتبعات الاقتصادية والأمنية.
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.
قال مستشار الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس ريكاردز، إن هزيمة أوكرانيا في النزاع هي أمر لا مفر منه، بسبب نقص الذخيرة الحاد لدى القوات الأوكرانية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.
أفاد ضابط روسي في الجبهة لمراسل "نوفوستي"، بأن نظام كييف يتعمد إرسال العسكريين الذين تمت تعبئتهم في مناطق أوكرانيا الناطقة بالروسية، إلى أصعب مناطق القتال في دونباس.
أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا، وأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.
باتت المحامية الأمريكية من أصل سوري نادية قحف، أول امرأة مسلمة محجبة وتعمل قاضية بالمحكمة العليا في إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.
قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن الاتحاد الأوروبي "يشعر بضعف في الشهية لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا"، ويعاني حالة من "الإرهاق إن صح التعبير" نتيجة للعقوبات.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان من المهم بالنسبة له خلال تفقده مدينة ماريوبول أن يشعر بمزاج السكان، مشيرا إلى أن هذا قد يكون "أهم شيء بشكل عام".
استبعد الاتحاد الدولي للملاكمة، الجزائرية إيمان خليف، من نهائي بطولة العالم لوزن الوسط للسيدات في الهند، لأسباب تتعلق بمعايير الأهلية، وهو ما قالت الجزائر إنه لأسباب طبية.
أفادت قناة TV2 التلفزيونية، بأن البحرية النرويجية رصدت زيادة في نشاط الغواصات الروسية، وكذلك طائرات الاستطلاع الروسية في منطقة بحر الشمال.
علق اللواء المصري المتقاعد محمد الغباشي أمين مركز أفاق، على ارتكاب الضابط الإسرائيلي، أميتسور كوهين، مذبحة ضد الجنود المصريين خلال حرب 1948.
نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تغريدة على "تويتر" مساء الأحد، علق فيها على قرار إقالته من منصبه.
يتم الترحيب بالوجبات الخفيفة بسبب مستوياتها العالية من الألياف والبروتين والفيتامينات.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل عليموف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن إمكانية حدوث انقلاب عسكري في أوكرانيا.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لا يريدنا أن نقلد أحدا، ويريد شيئا فريدا لم يسبق له مثيل".
حذر خبير زلازل تركي من زلزال كبير في إسطنبول ثانية أكبر المدن في البلاد، وقال إنه يجب الاستعداد لذلك "الحدث المهيب".
قال تامر الشهاوي، اللواء المتقاعد بالاستخبارات العسكرية المصرية في تصريح لـRT، إن واشنطن والغرب يدفعان العالم لحافة الهاوية بإصرارهما على انتهاك ثوابت الأمن القومي الروسي.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طريقة عمل إدارة جو بايدن وأعرب عن امتعاضه من الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي للولايات المتحدة.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها، لحرق مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، للقرآن الكريم، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة كوبنهاغن.
دعت القمة الأيبيرية الأمريكية الأرجنتين وبريطانيا إلى استئناف المفاوضات بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، مشيرة إلى عدم امتثال لندن لقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه الجزر.
بدأ البنتاغون التحقيق في سبب عمل موظفين من شركة "بوينغ" على طائرات "إير فورس وان" الرئاسة، بدون أوراق اعتماد أمنية خاصة تمنح للعاملين على الطائرات الرسمية في الولايات المتحدة.
علق المفكر المصري، عبد الحليم قنديل، على دلالات المحادثة القصيرة الخاطفة التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والتي جرت على باب الكرملين.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب ينقل أسلحته إلى أوكرانيا بسرية، لكن الجيش الروسي يحاول تدميرها أثناء عملية التسليم.
أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن أعداد مركبات المشاة القتالية من طراز Bradley التي سيتم إمداد القوات الأوكرانية بها، ستشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الدول الغربية هي "المحرض والمسبب " الأساسي، للصراع في أوكرانيا.
أعلنت الصين اليوم الأحد إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس في ما يشكل انتصارا لبكين مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه دعا نظيره الصيني، شي جين بينغ، أثناء زيارته موسكو مؤخرا إلى شقته في الكرملين، حيث احتسيا الشاي هناك بعد الغداء، و"بحثا كل شيء بهدوء وروية".
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ريميخيو سيبايوس، مقتل رئيس إحدى العصابات الإجرامية في البلاد، والمعروف بـ "إل كونيخو" أو "الأرنب"، والمتهم في جرائم إرهاب وابتزاز وخطف وقتل وغيرها.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بعد عاصفة مدمرة ضربتها، أدت إلى مصرع 25 شخصا وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والممتلكات.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
حذر الدكتور سيرغي كازيموف أخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من ارتداء الملابس الضيقة خلال فترة طويلة.
استعرض تقرير عالمي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، التي شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في قائمة الخمسة الأوائل.
انقسام جديد أضيف إلى مجموعة الأزمات التي لا تنتهي في لبنان.
أفادت صحيفة The New York Times، بأن المرتزقة الأمريكيين الذين انضموا إلى "الفيلق الأجنبي" الأوكراني، يتصارعون من أجل السلطة، ويكذبون حول امتلاكهم للخبرة العسكرية.
دعا مشروع قرار قدمته روسيا الاتحادية لمجلس الأمن، جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي".
حذرت الحكومة والنقابات في فرنسا من خطر الفوضى في البلاد، في ظل الاحتقان الحاصل على خلفية المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.
أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وفاة الضابط الإسرائيلي الشهير، أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948 عن عمر ناهز 96 عاما.
حذرت باتريشيا كوهين، الكاتبة في صحيفة "نيويورك تايمز"، من أن مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية قد تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.
يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه يوم غد الاثنين، في محاولة لإخماد بؤر التوتر المتزايدة في أوساط الحكومة، والتي صارت تهدّد بنشب أزمة سياسية في البلاد.
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إحباط الجيش الروسي هجوما شنته قوات كييف على محيط مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وتوجيهه ضربة استباقية للقوات الأوكرانية بالمنطقة.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في موسكو مؤخرا، تمحورت بشكل رئيسي حول القضايا الاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
أعلن الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، أن اتفاقات مينسك التي أبرمها قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، سمحت لكييف ببناء قوتها العسكرية.
حدد فريق من الباحثين أسبابا وراثية لم تكن معروفة سابقا لثلاث حالات نادرة: الوذمة اللمفية الأولية (تتميز بتورم الأنسجة)، ومرض تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري، والصمم الخلقي.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الدول الأوروبية متعبة من أثر العقوبات التي فرضتها ضد موسكو، وتريد بدء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المفاوضات.
علق الدكتور المصري عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، على إعلان السلطات الإثيوبية الانتهاء بنسبة 90% من إجمالي عملية بناء "سد النهضة".
وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة.
دعا رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى حماية الأردن، في رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وتصرفاته بشأن الأردن وفلسطين.
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن طول المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والصيني، شي جين بينغ، مؤشر على مزاج القادة وروح الثقة بينهما، وثراء اتصالاتهما.
أفتى مفتي مصر الدكتور شوقي علام، بجواز إفطار الصائم إذا وصل لمشقة شديدة خارجة جدا عن المعتاد، وسببت الضرر نتيجة عمل شاق أو مرض، وهو أمين على نفسه، وكذلك إذا قال الطبيب بضرورة ذلك.
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" بإنجاز محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي وصل إلى هدفه رقم 50 بقميص منتخب "الفراعنة".
قد يبدو الجنود الذين يتحكمون في كلب آلي بأذهانهم أثناء قيامهم بدوريات على طريق ترابي واكتساح مبنى، مثل الخيال العلمي، لكنه مشهد في عرض توضيحي في العالم الحقيقي.
وقعت إسرائيل والإمارات، يوم الأحد، اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، قبل مصادقة الأجهزة المعنية عليه ودخوله حيّز التنفيذ.
قال الرئيس الأوكراني إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة، بينما تعهد قادة الاتحاد الاوروبي بتسريع إيصال المساعدات العسكرية الى أوكرانيا.
اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي فلوريان فيليبو، أن الاتفاقات بين موسكو ومينسك، حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس منطقية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية خلال يوم.
واصل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مغازلة الجماهير المغربية، قبل المباراة الدولية الودية المرتقبة بين "أسود الأطلس" و"راقصي السامبا"، مساء اليوم السبت، على ملعب طنجة.
أكد الخبير السياسي، كيريل كوكيش، أن روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، ترد على استفزازات حلف "الناتو" المتكررة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
مع مواصلة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خطواته برفع أسعار الفائدة، يؤكد المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض أن البنك الفدرالي حول بعض عبء تباطؤ الاقتصاد إلى القطاع المصرفي
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو تطلب من الاتحاد الأوروبي ملياري يورو، مقابل الأسلحة والذخائر التي زودت أوكرانيا بها، في خطوة "جيدة جدا لبولندا".
أثار بيان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، حول خطة السلام الأوكرانية التي اقترحتها الصين سخرية ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر.
ردّت قطر بشدة على رئيس استخبارات السعودية الأسبق، بندر بن سلطان، واتهمته بالكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، بعدما شكك وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر بما نقله عنه بشأن قطر.
فضح مذيع قناة "فوكس نيوز" الشهير، تاكر كارلسون، "أكاذيب" إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول تفجير "السيل الشمالي" معتبرا إياها شديدة السخافة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا