ظاهرة غريبة غامضة ترصد في سماء كاليفورنيا

فوجئ المارة برؤية خطوط ضوئية غامضة في سماء منطقة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ليلة الجمعة الماضي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق ظاهرة غريبة استغرقت حوالي 40 ثانية، مشيرين إلى أنهم لم يروا شيئا كهذا من قبل.

وتعليقا على هذه الظاهرة قال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في حديثه لوكالة أسوشيتد برس إنه واثق بنسبة 99.9٪ من أن خطوطا ضوئية كانت منبثقة من الحطام الفضائي المحترق.

المصدر: AP