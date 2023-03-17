روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان

تجري سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية والبحرية الإيرانية مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023" في خليج عمان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفن الأسطول الشمالي ومنها فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة البحر المتوسط ​​"كاما" تشارك في المناورات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن سفن الأسطول الشمالي ستتدرب على اتخاذ إجراءات مشتركة مع مدمرة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني "نانجينغ" وفرقاطي"سهند" و"جاماران" وسفينة "باياندور"وسفن أخرى تابعة للقوات البحرية الإيرانية.

المصدر: رابتلي