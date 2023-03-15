بوتين يستقبل بشار الأسد في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين اليوم الأربعاء.

وأكد بوتين، خلال لقائه مع الأسد أنه بفضل الجهود المشتركة، تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين: "سعيد برؤيتكم في موسكو وأشكركم على تلبية هذه الدعوة ونحن على اتصال دائم ونشهد تطورا كبيرا في العلاقات بين بلدينا".

من جانبه أكد الأسد عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد النازية.

وقال: "سعيد جدا بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة".

المصدر: RT