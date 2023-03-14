بوتين يستعرض مروحية روسية جديدة

في إطار زيارته لمصنع "أولان أودي" للطيران في جنوب - شرقي سيبيريا، تفقد الرئيس فلاديمير بوتين ورشاته وأطلع على عملية تجميع مروحيتين متعددتين الأعراض من طراز "كا-226" و"مي-171".

وتفقد بوتين جسم مروحية جديدة من طراز "Mi-171а3"، واطلع على خصائص ومزايا رئيسية للمروحية الجديدة، وعلى وجه الخصوص عن سلامتها ومقصورتها التي ازداد طولها بمقدار متر، ومدى تحليقها وقوة المحرك.

وزار الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء مصنع "أولان أودي" للطيران، المتخصص في إنتاج الطائرات المروحية في عاصمة جمهورية بورياتيا الروسية جنوب - شرقي سيبيريا، حيث التقى مع العاملين في المصنع.

المصدر: وكالات