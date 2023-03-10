تصيب 4 أهداف في وقت واحد.. لقطات من عمل منظومة الدفاع الجوي " Tor-M2U" الصاروخية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من النشاط القتالي لمنظومة دفاع جوي صاروخية من طراز " Tor-M2U" خلال تنفيذ مهامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتواصل المنظومات من هذا الطراز على مدار الساعة، توفير الحماية للمنشآت والمراكز السكنية والقوات، والتصدي لمختلف الأهداف الجوية المعادية(مختلف الطائرات الحربية والدرونات الجوية والصواريخ الباليستية) على مختلف الارتفاعات والمسافات. وعادة تقوم محطة الكشف في المنظومة بمسح السماء بزاوية 360 درجة وعلى مسافة تزيد عن 30 كيلومترا، وتحدد وتتابع الأهداف الأكثر خطورة.

وتستطيع منظومة "تور" إطلاق النار في وقت واحد على 4 أهداف أو أربعة صواريخ على هدف واحد. وهي تكشف حتى أصغر الأهداف، وإذا كانت سرعة الهدف منخفضة، فيمكن في البداية رؤيته والتحقق من مدى خطورته لكي لا تضيع صواريخ المنظومة دون جدوى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية