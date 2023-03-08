لفتة جميلة من الجنود الروس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (فيديو)

هنأ الجنود الروس التابعون للمنطقة العسكرية الغربية أثناء مراقبتهم وتأمينهم لحركة السير في المنطقة الحدودية القريبة من العملية العسكرية الخاصة النساء السائقات باليوم العالمي للمرأة.

وقدم الجنود الورود للنساء اللاتي كن يقدن سياراتهن، متمنين لهن السلامة في الطريق.

بدورهم شكر سكان المناطق الحدودية القريبة من العمليات العسكرية، العسكريين الروس على تفانيهم في تأدية واجبهم لتأمين الطرق وحماية الأرواح.

ويقوم العسكريون التابعون للمنطقة العسكرية الغربية، بدوريات بانتظام بالتنسيق مع موظفي وزارة الشؤون الداخلية من أجل سلامة المواطنين وأمن الطرقات.

المصدر: RT