تلعب الدبابات الروسية التابعة لمنطقة العسكرية الغربية دورا مهما في المعارك، باستخدام تكتيمات معقدة لتوفير الدعم الناري لوحدات البنادق الآلية.

ولتعزيز وحدات البنادق الآلية تعمل دبابات "تي-90" في الخط الأمامي للمعارك عاى تدمير تحصينات العدو وآلياته، وتوفير الدعم الناري أثناء تقدم القوات البرية.

وغالبا ما يستخدم أطقم الدبابات في المعارك خلال العملية العسكرية الخاصة، تكتيكات معقدة مثل إطلاق النار من الأجنحة الجانبية أثناء التنقل، والعمل على ضمان أن تكون المركبة القتالية في حالة حركة، مما يزيد من بقاء المعدات في ساحة المعركة لوقت أطول.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية