ولادة حمل بستة أرجل في ألمانيا

شهدت إحدى مزارع ولاية ساكسونيا الألمانية ولادة خروف بستة أرجل يطلق عليه لقب دوللي.

وسجلت وكالة رابتلي لقطات توثق صغير الخروف يتجول حول الكشك ويرعى في ساحة المزرعة مع أغنام وحملان أخرى.

وقال المزارع بيرنهارد تينتير إن دوللي ولدت دون مساعدة وكانت تجد صعوبة في الرضاعة والوقوف من تلقاء نفسها، ولذلك تم ربط إحدى ساقيها بضمادة.

وأوضح أن الطبيب البيطري قام بفحص الحمل ولم يجد أي مشاكل أخرى بخلاف العيب الخلقي، مضيفا أن دوللي بصحة جيدة.

وأشار تينتير أنه سيتم بتر ساقي دوللي عندما يصبح كبيرا كفاية.

وكان يعتقد أن دوللي ولدت بستة أرجل بسبب ما يسمى بفيروس شمالنبرج، الذي ينتقل عن طريق الحشرات.

المصدر: رابتلي + وكالات