كيم جونغ أون يترأس اجتماع الحزب الحاكم

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا رفيع المستوى للحزب الحاكم مخصصا لملف الزراعة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنه خلال الاجتماع يستعرض كبار مسؤولي الإنجازات الزراعية التي تم تحقيقها خلال العام الأول لبرنامج بيونغ يانغ لاستغلال الثروة الريفية، والذي بدأ العام الماضي.

كما سيحدد الاجتماع مهام "فورية وهامة" بشأن القضايا الزراعية و"المهام العاجلة الناشئة في المرحلة الحالية للتنمية الاقتصادية الوطنية".

المصدر: وكالات