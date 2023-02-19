شاهد.. بيونغ يانغ تعرض إنجازها الأخير: دون إشعار مسبق وبأمر مباشر من زعيم البلاد تم التنفيذ

بث التلفزيون الكوري الشمالي الحكومي اليوم الأحد لقطات تظهر عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الإطلاق المفاجئ التجريبي لصاروخ "هواسونغ -15" جرى في مطار بيونغ يانغ الدولي في سونان، دون إشعار مسبق بأمر مباشر من زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يهدف إلى ضمان قوة الردع النووية للبلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الصاروخ أطلق بزاوية عالية ووصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 5770 كيلومترا وقطع 990 كيلومترا لمدة 67 دقيقة قبل أن يصل بدقة إلى هدفه وسقط في المياه الدولية لبحر الشرق.

المصدر: AP + وكالات