ببغاء ينقذ عائلة تركية من هلاك وشيك

نجت أسرة تركية من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير الجاري، بفضل طائر الببغاء الذي يقومون بتربيته.

حيث استيقظوا على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية التركية، مما ساعدهم على الخروج من المنزل.

أسرة تنجو من #الزلزال بفضل طائر #الببغاء الذي يقومون بتربيته، حيث استيقظوا على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية #العثمانية التركية مما ساعدهم على الخروج من المنزل pic.twitter.com/ZFxyFPnX7I — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 17, 2023

المصدر: الأناضول