هكذا بدأ الجحيم.. كاميرات المراقبة تظهر أولى لحظات زلزال تركيا

نشرت إدارة شرطة ديار بكر التركية لقطات من كاميرات المراقبة توثق أولى لحظات بدء زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا قبل أسبوع.

وتظهر اللقطات انهيار مباني واهتزاز أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية واحتراق بعض خطوط الكهرباء فيما تدفق الناس إلى الشارع هاربين من سحب الغبار المنبعثة من المباني المنهارة.

وضرب زلزال قوته 7.8 و 7.5 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33185 شخصا.

المصدر: AP