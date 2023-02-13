تركيا.. إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض

نجحت فرق البحث والإنقاذ في تركيا في إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

#شاهد | فرق البحث والإنقاذ تنجح في إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب جنوبي #تركياpic.twitter.com/K598KxMpnQ — TRT عربي (@TRTArabi) February 13, 2023

وبعد أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

المصدر: TRT