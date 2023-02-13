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تركيا.. إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض

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تركيا.. إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض
AFP
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نجحت فرق البحث والإنقاذ في تركيا في إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبعد أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

المصدر: TRT

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع