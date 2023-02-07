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بالفيديو.. وصول 3 طائرات إماراتية إغاثية إلى تركيا

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بالفيديو.. وصول 3 طائرات إماراتية إغاثية إلى تركيا
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له.

المصدر: RT

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