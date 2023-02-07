بالفيديو.. وصول 3 طائرات إماراتية إغاثية إلى تركيا
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وصول 3 طائرات إلى #تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له، وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت عن انطلاق عملية "الفارس الشهم/ 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في #سوريا_تركيا . pic.twitter.com/6mukTOonZI— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 7, 2023
المصدر: RT