احتجاجات في بغداد ضد ارتفاع أسعار الدولار

اجتمع محتجون عراقيون اليوم الجمعة في ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن غضبهم على تراجع الدينار مقابل الدولار، مطالبين الحكومة بوقف الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية.

وتراجع سعر صرف الدينار العراقي إلى نحو 1750 دينارا للدولار الأميركي في مبادلات الشوارع ببعض أنحاء البلاد يوم الخميس مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1460 دينارا للدولار. وأغلقت معظم محلات الصرافة في بغداد أبوابها، اليوم الجمعة، فيما تم تداول الدولار في مدينة أربيل شمالي البلاد بنحو 1710 دنانير.

المصدر: AP