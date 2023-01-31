إتمام تثبيت آخر هيكل معدني لعبور السيارات عبر جسر القرم

أكمل عمال البناء المرحلة النهائية من تركيب هيكل معدني رابع لمرور السيارات في الجزء المدمر على جسر القرم الذي تعرض لهجوم إرهابي الخريف الماضي.

وأشار نائب رئيس الوزراء في جمهورية القرم الروسية، مارات خوسنولين، إلى أن جميع عمليات تركيب الهيكل المعدني الرابع ستنتهي في أوائل فبراير، وبعد ذلك ستبدأ عمليات بناء الحواجز ووضع الأسفلت وتركيب الإضاءة.

وأضاف خوسنولين أنه من المتوقع افتتاح حركة المرور للسيارات والحافلات على جانبي الجسر في مارس المقبل.

المصدر: وكالات