مظاهرات في النمسا وألمانيا احتجاجا على تسليم دبابات لأوكرانيا

تجمع عشرات النشطاء خارج السفارة الألمانية في فيينا يوم الاثنين احتجاجا على توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا.

كما نظم مئات المتظاهرين مسيرة في شوارع مدينة نورنبيرغ الألمانية يوم الاثنين احتجاجا على إرسال دبابات ليوبارد ألمانية الصنع وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وتظهر لقطات المتظاهرين وهم يهتفون ويقرعون الطبول ويسيرون مع لافتة كبيرة كتب عليها "نحن الخط الأحمر".

وحسب المحتجين فإن تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تصعيد الصراع وازدياد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

المصدر: رابتلي