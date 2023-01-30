نشطاء يقتحمون الكونغرس الإسباني

اقتحم نشطاء المناخ من منظمة "فوتورو فيجيتال" الكونغرس الإسباني في مدريد اليوم الاثنين احتجاجا على أزمة المناخ.

وتظهر لقطات شابين تمكنا من تجاوز الأمن والوصول إلى الميكروفونات في قاعة الكونغرس حيث قاما بربط أيديهما بشريط لاصق.

ورفع ناشط ثالث لافتة كتب عليها "فوتورو فيجيتال" وتمت إزالته على الفور من قبل مسؤول في الكونغرس.

و"فوتورو فيجيتال" هي منظمة للعصيان المدني الذي يحارب أزمة المناخ من خلال اعتماد نظام غذائي نباتي في إسبانيا.

المصدر: رابتلي