كاميرات المراقبة تسجل لحظة وقوع زلزال في شمال غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة شايا في منطقة شينجيانغ ويغور ذاتية الحكم بشمال غرب الصين صباح اليوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

وبثت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية لقطات من كاميرات المراقبة تظهر الركاب وهم يتدفقون من قاعة انتظار بمحطة القطار.

وأرسلت دائرة السكك الحديدية أفرادا إلى منطقة مركز الزلزال لفحص حالة خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق.

المصدر: CCTV