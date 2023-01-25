جمل يقتل حارسا لأحد المستودعات في روسيا (فيديو)

قتل جمل رجلا يعمل حارسا في أحد المستودعات في مقاطعة أومسك في سيبيريا، بعد أن صفعه الأخير في محاولة لطرده من ساحة المستودع.

ويظهر في مقطع مصور بواسطة كاميرات المراقبة محاولة الحارس طرد الجمل وصفعه، ما أثار حنق الجمل الذي هاجمه وطرحه أرضا ثم داس عليه، ما تسبب في وفاته في وقت لاحق بالمستشفى.

وذكرت مصادر أن مالك المستودع استنجد برجل في الحي المجاور وطلب منه أن يطلق النار على الجمل ليرديه قتيلا.

هذا وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا في ما وقع لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي