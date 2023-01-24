المدرعة الروسية "Terminator" تدمر وحدة من الجيش الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ دبابة لمهام قتالية، فيما كانت المركبة المخصصة لدعم الدبابات من نوع "Terminator" توفر لها غطاء أثناء تدمير مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية.

وذطرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية اكتشفت وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية على مركبة قتال، كانت معززة بدبابة في الغابة بواسطة طائرات بدون طيار، وبعد لك تقدم الطاقم الروسي للمركبة المدرعة "Terminator" إلى جانب دبابة وفتح النار على المهاجمين، ما أسفر عن تدمير الدبابة الأوكرانية وطاقمها وفرار عدد آخر من الجنود.

المصدر: RT