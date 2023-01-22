شاهد.. أول حصان مستنسخ يظهر في الصين

عرض علماء صينيون أول حصان مستنسخ في الصين اطلق عليه اسم "جوانغ جوانغ".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سينوجين" مي جيدونغ إن الحصان يتمتع بصحة جيدة وقوة ويعيش الآن في نادي ركوب الخيل في بكين ويبلغ عمره نصف عام.

وبدأت عملية استنساخ الحصان في عام 2021 وولد المهر في 16 يونيو 2022. والحصان أورسوس الذي أخذت منه عينات من الخلايا الجلدية جلب من ألمانيا إلى الصين عام 2007 وفاز بالعديد من مسابقات الفروسية في الصين وخارجها، والفرس البديلة كانت من مقاطعة قانسو الواقعة شمال غرب الصين.

ويشير تشاوجيان بينغ، نائب المدير العام لـ"سينوجين"، إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية سمح عام 2012 بمشاركة الخيول المستنسخة في المسابقات. لذلك لا يستبعد أن يكون تشوانغ تشوانغ قادرا على المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028.

المصدر: وكالات