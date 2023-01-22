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كاميرا مثبتة على جسد شرطي تظهر لحظات قبل مقتل مطلق النار في محل تجاري أمريكي

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قتلت الشرطة الأمريكية مطلق النار داخل محل تجاري "وول مارت" بولاية انديانا يوم الخميس.

وأصيبت موظفة "وول مارت" عندما دخل مطلق النار رونالد راي موسلي الثاني إلى غرفة استراحة في المتجر حيث كان الموظفون يجتمعون وأطلق النار على وجهها بمسدس عيار 9 ملم.

 وكانت الضحية على قيد الحياة لحظة وصول الضباط. وقتل عناصر الشرطة مطلق النار الذي أطلق عدة أعيرة نارية على الضباط.

وتظهر كاميرا مثبتة على جسد شرطي لحظات قبل مقتل مطلق النار في "وول مارت".

ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات بين حوالي 40 موظفا و 40 متسوقا كانوا في المتجر لحظة إطلاق النار.

المصدر: AP

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