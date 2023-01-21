إجلاء 5 أشخاص من منطاد عالق على شجرة بجبال مدينة سوتشي الروسية

قام موظفو وزارة حالات الطوارئ بإجلاء جميع ركاب كانوا على متن منطاد للهواء عالق على شجرة في منطقة لازاريفسكي الجبلية بمدينة سوتشي الروسية.

وذكرت الوزارة أن مروحية من طراز كا-32 هبطت في سوتشي وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم طفلان، مضيفة أن حالة جميع الركاب الذين تم إجلاؤهم مرضية بدون أية إصابات أو أضرار.

وكان منطاد للهواء مع 5 ركاب على متنها قد علق في تاج شجرة في جبل يبلغ ارتفاعه 2000 متر بالقرب من قرية سولوحاول في منطقة لازاريفسكي في سوتشي.

المصدر: رابتلي