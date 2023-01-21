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إجلاء 5 أشخاص من منطاد عالق على شجرة بجبال مدينة سوتشي الروسية

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قام موظفو وزارة حالات الطوارئ بإجلاء جميع ركاب كانوا على متن منطاد للهواء عالق على شجرة في منطقة لازاريفسكي الجبلية بمدينة سوتشي الروسية.

وذكرت الوزارة أن مروحية من طراز كا-32 هبطت في سوتشي وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم طفلان، مضيفة أن حالة جميع الركاب الذين تم إجلاؤهم مرضية بدون أية إصابات أو أضرار.

وكان منطاد للهواء مع 5 ركاب على متنها قد علق في تاج شجرة في جبل يبلغ ارتفاعه 2000 متر بالقرب من قرية سولوحاول في منطقة لازاريفسكي في سوتشي.

المصدر: رابتلي

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