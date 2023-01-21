الشرطة الإيطالية تعثر على مخبأ سري جديد لزعيم المافيا المعتقل

عثرت الشرطة الإيطالية في مقاطعة تراباني الصقلية على مخبأ سري ثالث لزعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو الذي تم القبض عليه يوم الاثنين.

وحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا فإن ممثلي سلطات التحقيق برئاسة المدعي العام أجروا عمليات تفتيش في "وكر" ميسينا دينارو الثالث. وتبين أن الشقة فارغة وتم تجهيزها للمستأجر الجديد.

وتقع الشقة في المدينة التي تم العثور فيها في وقت سابق على مخبأين آخرين تابعين لرئيس المافيا الصقلية.

وقد أعلنت الشرطة الإيطالية عن اعتقال أكبر زعيم للمافيا ماتيو ميسينا دينارو كان مطلوبا من السلطات الإيطالية منذ ثلاثة عقود، يوم الاثنين.

المصدر: وكالات