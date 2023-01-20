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لقطات من مدينة سوليدار المحررة

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سجلت وكالة رابتلي لقطات من مدينة سوليدار المحررة بالقوات الروسية مؤخرا بعد معركة شرسة مع القوات الأوكرانية.

وتظهر اللقطات المباني السكنية والكراجات المدمرة ومصنعا لاستخراج وبيع ملح "أرتيومسول" المتضرر وسيارات ذات نوافذ محطمة وحفرا في الأسفلت. 

وانتهت عملية القوات الروسية بتحرير سوليدار في مساء يوم 12 يناير، حيث تعد المدينة من الناحية العسكرية مهمة لمواصلة تحرير بقية مناطق دونيتسك، حيث تقع وسط خط الدفاع أرتيموفسك ـــ سيفرسك.

المصدر: رابتلي

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