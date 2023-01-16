طوابير من السفن في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

سجلت وكالة نوفوستي الروسية للانباء مشاهد توثق طوابير من السفن الراسية عند المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور تمتد لعدة كيلومترات حيث تم استئناف حركة الشحن فقط من الشمال إلى الجنوب.

وقالت المديرية العامة لخفر السواحل التركي إن حركة السفن استؤنفت جزئيا اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين في مضيق البوسفور بعد إعادة تعويم سفينة شحن جنحت أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول.

وتنتظر أكثر من 75 سفينة، بما فيها 35 ناقلة نفط، راسية على طول ساحل بحر مرمرة عبور مضيق البوسفور.

المصدر: نوفوستي