لحظة اعتقال الزعيم الأول للمافيا الإيطالية كان مطلوبا منذ 30 عاما

أعلنت الشرطة الإيطالية عن اعتقال أكبر زعيم للمافيا ماتيو ميسينا دينارو يوم الاثنين، المطلوب من السلطات الإيطالية منذ ثلاثة عقود.

وتم القبض على ميسينا دينارو في مستشفى خاص في باليرمو بجزيرة صقلية، حيث كان يتلقى العلاج من مرض لم يتم الكشف عن طبيعته.

وذكر التلفزيون الإيطالي أن الشرطة نقلته إلى مكان سري فور اعتقاله.

وكان ميسينا دينارو من بين ثلاثة من زعماء المافيا رفيعي المستوى الهاربين ممن تجنبوا إلقاء القبض عليهم منذ عقود.

وتواجه ميسينا دينارو الذي حوكم غيابيا وأدين بالعشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

المصدر: AP